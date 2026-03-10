Barcellona assente, Yamal unico bagliore: il Newcastle non ferisce, 0-0 all'intervallo

Primo tempo complicatissimo a St James' Park per il Barcellona. In campo per l'andata degli ottavi di Champions League piuttosto passivi e senza ritmo, il Newcastle ha tentato di seminare panico in area di Joan Garcia, con numerose transizioni veloci a far tremare i blaugrana. Il Barça però ha resistito senza incassare gol al termine del primo tempo.

Gli unici salvabili Lamine Yamal e Pedri, che hanno cercato di spegnere l'entusiasmo dei Magpies. La notizia migliore per Flick e i suoi ragazzi, a giudicare dai primi 45 minuti, è il rientro negli spogliatoi con il punteggio ancora in parità fuori casa.

Formazioni ufficiali

Newcastle (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Osula, Barnes.

A disposizione: Pope, Ruddy, Harris, Botman, Wissa, Gordon, Livramento, Woltemade, Willock, Murphy, Neave.

Allenatore: Howe.

Barcellona (4-3-3): J.Garcia; Araujo, Cubarsi, G.Martin, Cancelo; Pedri, Bernal; Yamal, F.Lopez, Raphinha; Lewandowski.

A disposizione: Szczesny, Kochen, Gavi, Ferran Torres, Rashford, Casadò, Olmo, Eric Garcia, Bardghji, Cortes, Xavi Espart, Marques.

Allenatore: Flick.