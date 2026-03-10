Newcastle-Barcellona, le formazioni ufficiali: Thiaw deve fermare Yamal, la scelta su Tonali
Il St.James' Park si illumina questa sera per l'andata degli ottavi di finale di Champions League fra Newcastle e Barcellona. I padroni di casa schierano dall'inizio l'ex Milan Tonali nel cuore del centrocampo, con Ramsey e Joelinton ai suoi fianchi, in difesa invece spazio dal primo minuto ad un altro ex rossonero come Malick Thiaw.
Dall'altro lato il Barcellona propone una trequarti offensiva tutta fantasia ed estro con Lamine Yamal, Fermin Lopez e Raphinha alle spalle di Lewandowski centravanti di riferimento. Spazio anche all'ex Inter Cancelo dall'inizio come laterale sinistro di una difesa a quattro.
Queste le formazioni ufficiali:
Newcastle (4-3-3): Ramsdale; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga, Osula, Barnes.
A disposizione: Pope, Ruddy, Harris, Botman, Wissa, Gordon, Livramento, Woltemade, Willock, Murphy, Neave.
Allenatore: Howe.
Barcellona (4-3-3): J.Garcia; Araujo, Cubarsi, G.Martin, Cancelo; Pedri, Bernal; Yamal, F.Lopez, Raphinha; Lewandowski.
A disposizione: Szczesny, Kochen, Gavi, Ferran Torres, Rashford, Casadò, Olmo, Eric Garcia, Bardghji, Cortes, Xavi Espart, Marques.
Allenatore: Flick.