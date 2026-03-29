Barcellona, sarà riscatto o no per Rashford? Senza conferma, torna attuale l'ipotesi Milan

Marcus Rashford si gioca nei prossimi mesi la permanenza definitiva al Barcellona. Attualmente in prestito dal Manchester United fino al termine della stagione, l'inglese è chiamato a non far rimpiangere l'infortunato Raphinha — fuori per le prossime cinque settimane a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Rashford dovrà compiere un salto di qualità per trascinare la squadra di Hansi Flick verso gli obiettivi stagionali: la conquista della Liga e della Champions League, evidenzia Mundo Deportivo.

Il Fair Play Finanziario della Liga condizionerà l'acquisto

Secondo quanto riportato dal media iberico, il club blaugrana avrebbe già raggiunto un accordo con il calciatore sulle future condizioni contrattuali, qualora decidesse di esercitare l'opzione di riscatto da 30 milioni di euro in favore dei Red Devils. Tuttavia, il trasferimento definitivo resta vincolato alla capacità del club di rispettare i rigidi parametri del Fair Play Finanziario della Liga.

Paris Saint-Germain e Milan interessate al giocatore

Sebbene tutto sembri procedere verso la fumata bianca — con il giocatore che si è detto entusiasta della sua esperienza in Catalogna — il Barcellona non è l'unica pretendente. In caso di mancato riscatto, i top club europei sono pronti all'assalto: secondo il portale CaughtOffside, sia il Paris Saint-Germain che il Milan starebbero monitorando con attenzione l'evolversi della situazione in vista della prossima stagione.