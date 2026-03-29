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Napoli, deadline Lukaku: o farà ritorno entro martedì oppure verrà messo fuori rosa

Napoli, deadline Lukaku: o farà ritorno entro martedì oppure verrà messo fuori rosaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:15Serie A
Paolo Lora Lamia

Per Romelu Lukaku è scattato il timer: o rientra a Napoli entro 48 ore oppure verrà messo fuori rosa. Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, il centravanti belga deve presentarsi al centro sportivo di Castel Volturno martedì ovvero quando Antonio Conte ha fissato la ripresa degli allenamenti.

Lukaku e Antonio non hanno avuto contatti diretti - almeno fino alla serata di ieri -, ma lo strappo tra il giocatore e il tecnico con cui ha avuto sempre un grande rapporto pare evidente. Le diplomazie hanno ovviamente lavorato sin dal primo giorno: la dirigenza da un lato e l’agente Federico Pastorello dall’altro. Il centravanti aveva in programma una sorta di full immersion dal punto di vista atletico in Belgio che doveva durare anche la prossima settimana ma, come già detto, se martedì non sarà a Napoli verrà automaticamente messo fuori rosa.

Sono attese dunque novità tra due giorni, ovvero quando anche Conte farà ritorno a Castel Volturno dopo un periodo di pausa concordato con il club e trascorso in famiglia in seguito alla vittoria di Cagliari. Ci sarà Lukaku e il caso rientrerà oppure ci saranno nuovi sviluppi? Ancora 48 ore e tutto sarà più chiaro.

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