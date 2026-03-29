Ufficiale Tottenham, decisione presa: Tudor non è più l'allenatore, concordato di comune accordo

Le riflessioni riguardo il futuro del Tottenham in panchina erano in corso da settimane, nonostante l'ingaggio di Igor Tudor nel ruolo di traghettatore fino al termine della stagione. I risultati maturati sul campo, tuttavia, non hanno soddisfatto per nulla i vertici del club inglese. Dall'uscita rovinosa dalla Champions League e la posizione da quartultima squadra di Premier League in classifica, solamente a +1 dalla zona retrocessione. Ora però il divorzio di "comune accordo" con gli Spurs per l'ex allenatore della Juventus è arrivato, come riferito tramite comunicato ufficiale pochi istanti fa:

"Confermiamo che è stato concordato di comune accordo che l'allenatore Igor Tudor lasci il Club con effetto immediato. Anche Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci hanno lasciato i rispettivi ruoli di preparatore dei portieri e preparatore atletico.

Ringraziamo Igor, Tomislav e Riccardo per l'impegno profuso nelle ultime sei settimane, durante le quali hanno lavorato instancabilmente. Riconosciamo inoltre il lutto che Igor ha subito di recente e inviamo il nostro sostegno a lui e alla sua famiglia in questo momento difficile. Seguiranno aggiornamenti su un nuovo allenatore a tempo debito".