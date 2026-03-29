Serie C, i risultati del pomeriggio: rimonta Cittadella, blitz salvezza del Perugia

Si sono concluse le gare delle ore 17:30 della 34ª giornata di Serie C, con risultati importanti in tutti e tre i gironi. Nel Girone A, il Cittadella ribalta il Lecco e si porta a un solo punto proprio dai blucelesti, che restano terzi ma non riescono ad avvicinare il secondo posto. Il Lecco chiude anche in dieci per l’espulsione di Parker, pagando nel finale la rimonta avversaria. In vetta, l’Brescia Calcio rallenta con un pareggio sul campo del già promosso LR Vicenza, mantenendo comunque la seconda posizione.

Nel Girone B, spettacolo tra Guidonia Montecelio e Campobasso, con i laziali capaci di rimontare due reti e strappare un 2-2 al “Molinari”. Pareggio senza gol tra Forlì e Pianese, mentre colpo esterno del Perugia sul campo della Vis Pesaro, risultato pesante in chiave salvezza: gli umbri fanno un passo avanti decisivo, allontanandosi dalla zona rossa.

Nel Girone C, vittoria importante del Casarano che supera il Giugliano con un successo “all’inglese”. I campani restano così al quartultimo posto, con la classifica che continua a essere molto corta nella zona playout.

Di seguito i risultati e i marcatori della giornata di Serie C:

Serie C, 34esima giornata

GIRONE A

Sabato 28 marzo

Lumezzane vs AlbinoLeffe 1-1

79’ Giannini (A), 90’+3’ Monachello (L)

Ospitaletto vs Giana Erminio 3-2

1’ e 64’ Galeandro (G), 9’ Ievoli (O), 62’ e 79’ Gobbi (O)

Alcione Milano-Pro Vercelli 1-1 38' Plescia (A), 90'+6 Comi (P)

Dolomiti Bellunesi-Arzignano Valchiampo 1-2 45' Cossalter (D), 65' Bernardi (A), 90'+1 Minesso (A)

Pergolettese-Pro Patria 2-1 27' Careccia (PE), 89' Citterio (PP), 90'+1 Aidoo (PE)

Renate-Novara 3-1 15' Calì (R), 24' Lanini (N), 55' Ekuban (R), 68' Bonetti (R)

Triestina-Virtus Verona 5-0 32' Jónsson, 45'+7 D'Urso, 55' Vertainen, 79' Kljajic, 90'+1 Begheldo

Domenica 29 marzo

Vicenza vs Brescia 1-1

45’ Crespi (B), 45’+3’ Rada (V)

Cittadella-Lecco 2-1

12' Metlika (L), 52' Rabbi (C), 83' rig. Castelli (C) - [espulso al 90'+2 Parker (L)]

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 82, Brescia 60, Lecco 57, Cittadella 56, Renate 56, Trento 55, Alcione Milano 51, Lumezzane 46, Giana Erminio 45, Novara 44, AlbinoLeffe 44, Inter U23 42, Pro Vercelli 43, Arzignano 43, Ospitaletto 41, Dolomiti Bellunesi 38, Pergolettese 36, Virtus Verona 22, Pro Patria 19, Triestina 8

N.B. - * una gara in meno

Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Sabato 28 marzo

Torres vs Livorno 3-1

7’, 14’ e 16’ Di Stefano (T), 63’ rig. Di Carmine (L)

Domenica 29 marzo

Pontedera vs Bra 0-0

Campobasso-Guidonia Montecelio 2-2

34' Magnaghi (C), 45'+1 Serra (C), 55' Spavone (GM), 85' Frascatore (GM)

Forlì-Pianese 0-0

Vis Pesaro-Perugia 0-1

82' Bacchin

20:30 Gubbio vs Ravenna

20:30 Pineto vs Sambenedettese

Lunedì 30 marzo

20:30 Arezzo vs Ascoli

Riposa: Carpi

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 70, Ascoli 65, Ravenna 61**, Campobasso 49, Pineto 48, Pianese 45, Juventus Next Gen 44, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Ternana 43, Livorno 37*, Guidonia Montecelio 37, Forlì 36, Perugia 35*, Carpi 34**, Torres 34*, Sambenedettese 29**, Bra 27**, Pontedera 20**

N.B. - * due gare in più

** una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Sabato 28 marzo

Latina vs Catania 0-1

66’ Bruzzaniti

Potenza vs Salernitana 5-2

3’ Lucas Martello (P), 9’ Lescano (S), 19’ Tascone (S), 25’ Schimmenti (P), 28’ Kirwan (P), 90’+1’ Selleri (P), 90’+6’ Siatounis (P)

Domenica 29 marzo

Benevento vs Cosenza 1-1

15’ Salvemini (B), 45’+4’ Beretta (C)

Altamura vs Siracusa 1-0

40’ Millico

Crotone vs Audace Cerignola 3-1

49’ Paolucci (A), 51’ e 59’ Musso (C), 70’ Zunno (C)

Foggia vs Trapani 1-0

46’ Staver

17:30 Casarano vs Giugliano

20:30 Picerno vs Monopoli

Lunedì 30 marzo

20:30 Casertana vs Sorrento

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 77*, Catania 68*, Salernitana 60*, Cosenza 60*, Casertana 56, Crotone 55*, Audace Cerignola 51*, Monopoli 50, Casarano 44, Potenza 44*, Team Altamura 43*, Atalanta U23 38, Cavese 36, Latina 35*, Sorrento 34, Picerno 32, Giugliano 31, Trapani 27*, Foggia 26*, Siracusa 22*

N.B. - * una partita in più

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva