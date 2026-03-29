Un arbitro francese per Bosnia-Italia, lo stesso della Macedonia 4 anni fa: dirige Turpin
La UEFA ha reso noto i nomi della squadra arbitrale scelta per Bosnia-Italia di martedì sera, finale del playoff di qualificazione ai Mondiali per l'area europea.
Sarà il francese Clement Turpin a dirigere la partita di Zenica, coadiuvato da una squadra di quasi tutti connazionali, con eccezione del quarto uomo che sarà lo spagnolo Sanchez.
C'è da segnalare un precedente funesto, visto che Turpin era anche l'arbitro di Italia-Macedonia del Nord, amara eliminazione degli Azzurri agli ultimi playoff per qualificarsi ai Mondiali, quattro anni or sono.
BOSNIA vs ITALIA, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Clément Turpin FRA
Assistenti: Nicolas Danos FRA e Benjamin Pages FRA
Quarto ufficiale: José María Sánchez ESP
Video Assistant Referee: Jérôme Brisard FRA
Assistant Video Assistant Referee: Willy Delajod FRA