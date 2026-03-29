Italia e Bosnia al lavoro, tutti a disposizione. Juve Women in finale di Coppa Italia: le top news delle 22

Italia e Bosnia ed Erzegovina si avvicinano alla sfida di martedì, decisiva per la qualificazione ai Mondiali. Tutti a disposizione per i due ct, pienamente recuperati gli atalantini Scamacca e Kolasinac. Gennaro Gattuso sembra intenzionato a riproporre la coppia d’attacco formata da Retegui e Kean, con Pio Esposito in corso d’opera. Domani la rifinitura a Coverciano, poi la partenza alla volta di Sarajevo e il successivo trasferimento a Zenica.

La Juventus Women torna in finale di Coppa Italia: dopo il successo dell’andata, le bianconere battono la Fiorentina anche al ritorno. L’ultimo atto della competizione vedrà le calciatrici juventine opposte a quelle della Roma, che oggi ha battuto l’Inter, in una riedizione della finale della scorsa annata.

Grave lutto per il Modena: “Nina, di soli 10 anni, figlia di Silvio, Vicepresidente del Modena FC, e di mamma Eva, e sorella di Sveva e Luce, è volata in cielo lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno amata”. Al cordoglio nei confronti della famiglia Rivetti si sono uniti diversi club, tra cui l’Inter. In Serie C, finisce in pareggio il big match tra il Brescia e il Vicenza già promosso, blitz salvezza del Perugia nel girone B sul campo della Vis Pesaro.