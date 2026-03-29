TMW Tudor e le scelte sbagliate: 42 panchine in 3 anni, con la figuraccia di Madrid in mondovisione

Igor Tudor verrà ricordato come uno dei peggiori tecnici della storia del Tottenham e questo è ingiusto, andando ben oltre i demeriti del croato, che ha accettato di guidare una squadra allo sbando, decisamente più vicina alla zona retrocessione che a quella europea e non ha avuto né tempo né fiducia per mettersi all'opera, finendo per essere triturato in quella che diventerà a prescindere da tutto una stagione da incubo per gli Spurs e per i suoi tifosi. Il ruolino di marcia è tremendo e parla di 7 partite tra Premier e Champions, con 5 sconfitte e 2 pareggi: spicca l'umiliante ko di Madrid, quando la discutibile scelte di tenere fuori Vicario di fatto mise fine a ogni speranza di passare il turno già nella prima mezz'ora del Riyadh Air Metropolitano.

Capitolo Juventus: un amore mai sbocciato

Un'altra scelta pessima nella carriera dell'ex difensore della Juventus, che prima della bruttissima parentesi ne aveva chiusa un'altra amara proprio sulla panchina della Vecchia Signora: confermato in estate nonostante un finale di stagione non molto convincente, ha avuto otto gare di campionato e tre di Champions prima di essere accompagnato alla porta. Fiducia, appunto, come nel caso del Tottenham, che non c'è mai stata: alla prima burrasca, la nave bianconera è naufragata, con l'allenatore a pagare per tutti. Non è una novità.

Capitolo Lazio: una serie di divergenze insanabili

A proposito di scelte errate, val la pena tornare anche al giugno 2024, quando si consumò l'addio alla Lazio: come nel caso di Tottenham e Juve, squadra presa in corso e nell'ultimo terzo di stagione, con risultati sicuramente buoni. Furono però le insanabili divergenze con la dirigenza, in particolare sull'organico, a convincere tutti che sarebbe stato meglio dirsi subito addio. Solo 11 panchine in quell'annata, che con le 13 dell'anno scorso e le 18 di quest'anno (11 Juve e 7 Tottenham), fanno 42. In tre anni, di scelte sbagliate.