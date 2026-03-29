TMW Giannitti sulla B: "Frosinone e Venezia in Serie A. Monza e Palermo se la giocheranno ai play off"

L'ex direttore sportivo di, fra le altre, Frosinone, Perugia e Ascoli, Marco Giannitti nel corso dell'intervista rilasciata a TMW nel corso del consueto appuntamento con l'A tu per tu ha parlato anche del campionato cadetto puntando su due club per la promozione diretta.

Serie B: chi andrà in A?

"Tre squadre per i primi due posti, poco dietro il Palermo. Il Frosinone sta dimostrando di essere forte e di avere mentalità, il Venezia ha una qualità superiore. Credo che andranno su direttamente Frosinone e Venezia. E poi Palermo e Monza si giocheranno la Serie A ai playoff".

E la lotta salvezza?

"È una B bellissima. C'è grande bagarre, fare dei pronostici è impensabile. Difficile. Il Pescara sembrava spacciato e invece si è ripreso alla grande. Fino all'ultima giornata sarà indecifrabile capire chi retrocede e chi sopravvive".