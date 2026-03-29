U. Brescia, Corini: “Prestazione solida, punto pesante a Vicenza. Ora testa al Cittadella”

L’Union Brescia torna dalla trasferta contro il LR Vicenza con un punto importante, al termine di una gara combattuta e decisa nei minuti finali del primo tempo. Al termine del match, il tecnico Eugenio Corini ha analizzato la prestazione della sua squadra, riconoscendo anche i meriti degli avversari: “Complimenti al Vicenza che meritatamente è arrivato in B, noi stiamo costruendo i presupposti per poterlo fare”.

L’allenatore ha poi sottolineato la prova dei suoi: “Oggi abbiamo messo in campo una prestazione solida, coraggiosa e faccio i complimenti alla squadra per quello che ha fatto”. Parole di elogio anche per i singoli, a partire dal portiere Gori, decisivo con un intervento nel corso della gara: “Sono felice per Gori perché è un portiere che ci dà grande sicurezza, oggi ha fatto una parata che vale un punto e se lo meritava”.

Spazio anche per Crespi, autore di una buona prova impreziosita dal gol: “Sono felice anche per Crespi perché ha giocato una buona partita, ha fatto gol e quando un attaccante segna trova sempre entusiasmo”.

Nel finale si è rivisto anche Alessandro Mercati, rientrato dopo due mesi di assenza: “Alessandro è un giocatore centrale per noi, oggi ha giocato 25 minuti e li ha retti bene”.

Infine, lo sguardo si sposta già al prossimo impegno: “Questa partita per noi valeva come una finale playoff e lo stesso sarà la partita col AS Cittadella, che è una squadra che potremmo anche ritrovare negli spareggi. Speriamo che il pubblico continui ad accompagnarci e sostenerci”.