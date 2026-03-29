Squadra che vince non si cambia: Gattuso intenzionato a confermare Kean-Retegui

Anche l’allenamento di oggi non cambia le sensazioni. Gennaro Gattuso sembra intenzionato a confermare, in blocco, la formazione vista a Bergamo con l’Irlanda del Nord. Il principale dubbio - forse nella testa degli altri e meno del ct - riguarda l’attacco, dove Mateo Retegui non è sembrato al top e Francesco Pio Esposito ha invece avuto un grande impatto sulla partita.

Considerazioni che, al momento, non sembrano far cambiare idea al commissario tecnico. Martedì sera a Zenica con la Bosnia ed Erzegovina, l’Italia dovrebbe scendere in campo ancora con Kean e Retegui come coppia d’attacco.

Tante le motivazioni: in primis, la fiducia nei confronti dell’italo-argentino, il giocatore di movimento più impiegato da Gattuso nel corso della sua avventura da ct. E poi una considerazione: Pio è in grande forma, sì, ma ha sempre dimostrato di poter incidere a gara in corso. Più complicato possa farlo un giocatore non al meglio: un motivo in più per preferire Retegui all’interista