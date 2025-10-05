Allegri battezza Bartesaghi: è già l'allenatore del Milan con cui ha giocato di più da titolare

Le parole di Allegri ieri avevano già circoscritto il campo, dalla presentazione delle formazioni ufficiali in distinta non esistono più dubbi: la scelta su chi sostituirà lo squalificato Estupinan allo Stadium, per la sempre sentita sfida tra Juventus e Milan, è ricaduta su Davide Bartesaghi.

Si tratta dell’esordio da titolare in questo campionato per il classe 2005, brillante promessa con vista futura dell’universo Milan. Non c’è solo Camarda, infatti: da un paio d’anni a questa parte, infatti, anche Bartesaghi ha iniziato a mettere piede con sempre maggior regolarità in prima squadra, rivelando il suo talento precoce. Sul quale scommette adesso anche Allegri, che si affida a un 19enne per coprire la fascia di sinistra dello Stadium e fermare le folate di un certo Conceicao. Andando a smentire probabilmente l’ennesimo falso mito su di lui, quello di allenatore che non lancia i giovani.

Per intendersi, Bartesaghi ha già 17 apparizioni con la prima squadra del Milan (è nel giro dall’estate del 2023, d’altronde) ma di queste solamente due sono state da titolare e una di queste tra l’altro proprio con Allegri, il gioioso sedicesimo di Coppa Italia in cui i rossoneri hanno strapazzato il Lecce. Da stasera insomma Allegri sarà l’allenatore con cui Bartesaghi ha giocato di più da titolare nella prima squadra del Milan, dopo l'unica apparizione iniziale fatta al termine dello scorso campionato nel 2-0 al Monza, con Conceicao (il padre del suo avversario di stasera) in panchina.