Lazio, Basic: "Tanta felicità dentro per il mio gol, ma non c'è tempo per essere euforici"

Toma Basic, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la vittoria di misura sulla Juventus: "Sento tanta felicità dentro, però anche tanta fatica. Abbiamo dato tutto. Non voglio parlare di me, non c'è tempo per l'euforia. La classifica è corta, ci sono altre partite da giocare. Mi sono sempre allenato bene in questo periodo".
