La meravigliosa storia di Basic. Da esubero a eroe di Lazio-Juventus, in un mese

L’1-0 alla Juventus che ha riconsegnato i tre punti nelle tasche della Lazio di Sarri porta senza dubbio la firma di Toma Basic, autore del tiro insidioso (e deviato fatalmente da Gatti) che ha deciso la sfida dell’Olimpico e sancito ancor di più la crisi della Juventus, in una notte che però il centrocampista croato ricorderà sicuramente a lungo, quella del suo reintegro nella Lazio.

In un mese infatti Basic è passato dall’essere fuori dalla lista della Serie A della sua Lazio al diventarne un protagonista in positivo, ‘sfruttando’ la sfortuna dell’infortunio rimediato dal compagno di reparto Dele-Bashiru e la capacità di vedere oltre alle sciocche etichette del suo allenatore Sarri. Il quale si è visto ripagato alla grande da Basic in una goduta vittoria da ex contro la Juventus.

Per Basic dunque è arrivato il coronamento di un percorso fatto di grandi difficoltà e di mesi trascorsi da fuori rosa, considerando anche la passata stagione. L’occasione però arriva per tutti, la differenza sta nel saperla sfruttare e Basic si è rivelato fin qui all’altezza di farlo. Per lui voto 7 nelle pagelle di TMW di Lazio-Juventus 1-0: "Ripescato di lusso, come nelle favole. Da fuori rosa a uomo del destino, il passo è breve: alla quarta consecutiva da titolare ritrova la rete che gli mancava da un paio d’anni". Lega Serie A lo ha premiato come MVP.