Bastoni e Dimarco in coro: "L'Inter è una famiglia. Questo è il segreto per vincere"

Alessandro Bastoni e Federico Dimarco sono stati protagonisti di Wheel Talks, un format che è stato promosso dall'Inter nel quale entrambi partono da un macro argomento e scendono nei dettagli. Il primo tema è lo spogliatoio: "È sicuramente una parte molto importante del nostro mestiere, forse la migliore, tant'è che manca a tutti quelli che smettono. Siamo stati fortunati in questi anni ad aver avuto un bello spogliatoio, siamo molto uniti, ci divertiamo, condividiamo tante cose. È il posto più bello dove farlo".

Il soprannome Gerry.

"Dimash dava un nome di animale a tutti i compagni… Gerry viene dai miei arti lunghi e prolungati. Il nostro rapporto è quasi fraterno, abbiamo giocato quasi sempre insieme, sulla stessa fascia, il nostro rapporto nasce tanto tempo fa".

Inter.

Dimarco: "Dell'Inter potrei dire tante cose, però alla fine quello che mi rimane di più è il fatto di essere cresciuto qua dentro e aver incontrato tante persone che mi hanno aiutato. Posso ritenerla come una seconda famiglia".

Bastoni: "Lo è a tutti gli effetti, ti accorgi quando sei qua dell'ambiente, dei tifosi… Possiamo considerarla una famiglia e tutto questo ha fatto sì che siamo ancora qua dopo tanti anni. È il segreto per vincere".

Piede mancino.

Bastoni: "Siamo stati abbastanza fortunati. Oltre ad aver dei buoni insegnanti come Kolarov, è un dono naturale".

Dimarco: "Ovviamente negli anni puoi imparare tante cose, ma il piede o ce l'hai o non ce l'hai, è un talento che abbiamo. Poi c'è anche Chivu...".

Esempi.

Bastoni: "Abbiamo avuto un sacco di esempi, che possiamo portare. C'è chi ci ha dato di più mentalmente, chi di più tecnicamente. Penso a Ranocchia, Godin, Kolarov… Abbiamo sempre trovato grandi persone".

Dimarco: "Sono d'accordo".