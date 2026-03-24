Dalla Spagna: Inter in guardia, Barcellona pronto a sborsare 60 milioni per Bastoni
Il Barcellona non gira intorno alla questione: per rinforzare la rosa di Hansi Flick la prossima stagione vuole nomi mirati. Il primo su tutti riguarda il pacchetto difensivo e Alessandro Bastoni, giudicato dal quotidiano catalano SPORT come acquisto imprescindibile. Il club blaugrana starebbe preparando un investimento cospicuo, da 130 milioni circa, per riuscire a mettere le mani sia sul difensore dell'Inter che su Julian Alvarez dell'Atletico Madrid per un attacco super invece.
Focalizzandoci su Bastoni, in verità c'è un consenso quasi totale all'interno del Barcellona. Il direttore sportivo Deco e il resto della dirigenza, secondo i colleghi spagnoli, apprezzano enormemente le sue doti in uscita palla al piede, oltre alla qualità tecnica e la prospettiva a lungo termine. In pratica lo reputano come un difensore non solo per il presente ma anche per i prossimi 10 anni. Pezzo del puzzle ideale per il gioco dal basso ricercato da mister Flick.
Il nazionale italiano, classe '99, ha un contratto con l'Inter fino al 2028, ma il Barcellona ritiene di poter negoziare l'affare attorno ai 60 milioni di euro. Di certo il profilo è di alto gradimento in casa blaugrana, non solo colonna portante della difesa nerazzurra ma anche della Nazionale di Gattuso, con esperienza comprovata nei palcoscenici europei. Il suo arrivo da difensore di centro-sinistra andrebbe a garantire una pedina di alto livello in una zona di campo carente. Una precisazione doverosa, tuttavia: il club catalano non scenderebbe a compromessi per l'inserimento di contropartite tecniche nell'operazione. Con l'Inter si parlerebbe solamente di soluzioni economiche dirette.