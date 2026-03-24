Non solo Bastoni: il Barcellona tornerà a spendere in estate, serve un centravanti

Il Barcellona si prepara a vivere un’estate di profondi cambiamenti, a prescindere dai risultati che arriveranno da qui al termine della stagione. La dirigenza blaugrana ha già individuato le priorità per il mercato: su tutte, l'ingaggio di un centravanti, con l’addio ormai probabile di Robert Lewandowski, arrivato alla scadenza del contratto. L’obiettivo è chiaro: portare in Catalogna un attaccante di livello mondiale.

Ma non finisce qui. Il club intende intervenire anche in difesa, al centro e sulle corsie laterali, e valuta l’arrivo di un portiere di riserva, con il nome di Alex Remiro tra i più caldi. Tutto questo, però, dovrà fare i conti con una situazione economica ancora delicata, nonostante alcuni segnali di miglioramento come l’aumento del tetto salariale imposto dalla Liga. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il Barça potrà comunque contare su un budget iniziale di almeno 130 milioni di euro, anche senza cessioni. Una cifra che sarà destinata principalmente a due grandi obiettivi: Alessandro Bastoni dell’Inter e Julián Álvarez dell’Atlético Madrid.

Il budget, inoltre, potrebbe crescere ulteriormente considerando altri dossier aperti, come quello legato a Marcus Rashford, che il club vorrebbe trattenere. Il Barcellona non ha intenzione di sprecare risorse, ma dopo anni di restrizioni sembra finalmente pronto a tornare protagonista anche sul mercato, con una strategia mirata e ambiziosa.