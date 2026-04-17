Orsi: "Caprile punto di forza del Cagliari. La gara con l'Inter? Gara dal pronostico chiuso"

Intervistato da TuttoCagliari.net, Fernando Orsi ha parlato del match fra Inter e Cagliari: "In teoria si tratta di una partita dal pronostico chiuso. Ma il Cagliari ha ormai quasi raggiunto la salvezza: anche se dovesse perdere a Milano non accadrebbe nulla di catastrofico. Per cui io, se fossi in Pisacane, mi giocherei le mie carte in assoluta tranquillità.

Tra l’altro l’Inter rischia di sottovalutare il match, nella convinzione di poterlo sbloccare da un momento all’altro. A forza di condurre la gara sui binari della parità i nerazzurri potrebbero innervosirsi, a tutto vantaggio del Cagliari. Naturalmente i rossoblù dovranno puntare tutte le proprie fiches sulle ripartenze: in questo momento è impensabile per loro andare a Milano e pressare alti i nerazzurri".

L'ex estremo difensore si è soffermato poi sul futuro e sul prossimo mercato: "Innanzitutto bisognerà capire se verrà venduto Elia Caprile, il grande punto di forza del Cagliari. La sua cessione potrebbe infatti generare un piccolo tesoretto da reinvestire per ristrutturare la squadra. Una cosa è certa: se l’obiettivo sarà quello di migliorarsi significativamente occorrerà rinforzare tutti e tre i reparti. Per fare un piccolo salto di qualità non basterebbe ritoccare solo la difesa o l’attacco: servirebbe un restyling oculato ma generale".