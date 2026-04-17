Ancelotti: "La Champions è una manifestazione che fa crescere. Chi vince? Ancora PSG"

Carlo Ancelotti, ct del Brasile, nel corso di una lunga chiacchierata con il Giornale ha spiegato l'importanza della Champions League e non solo: "La Champions è un torneo aperto che lascia per strada grandi squadre, come il Real Madrid, il Barcellona, il Manchester City ma resta una manifestazione nella quale si cresce. Per quanto riguarda il calcio italiano o recuperiamo i difensori, o meglio la mentalità difensiva che ci ha garantito vittorie di club e nazionale, o continueremo a soffrire, perché il calcio è sì segnare un gol più degli altri ma anche prenderne uno in meno. Non è una battuta banale".

Alla domanda su chi vincerà la Champions League, Ancelotti ha risposto escludendo se stesso, affermando di aver già dato il suo contributo. Ha poi indicato il Paris Saint-Germain come sua favorita per la vittoria finale.