Baturina, gol lampo: meno di 2 minuti e la Lazio è già sotto, 1-0 del Como all'Olimpico

Un secondo e 38 secondi è il tempo che impiega il Como per rompere gli equilibri all'Olimpico contro la Lazio. Marusic si perde Valle dopo un controllo in profondità, premia il servizio per l'arrivo a rimorchio di Baturina: il trequartista croato non ci pensa due volte e inquadra la porta, castigando i biancocelesti 1-0 con deviazione di Romagnoli.

