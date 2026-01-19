Baturina, gol lampo: meno di 2 minuti e la Lazio è già sotto, 1-0 del Como all'Olimpico
Un secondo e 38 secondi è il tempo che impiega il Como per rompere gli equilibri all'Olimpico contro la Lazio. Marusic si perde Valle dopo un controllo in profondità, premia il servizio per l'arrivo a rimorchio di Baturina: il trequartista croato non ci pensa due volte e inquadra la porta, castigando i biancocelesti 1-0 con deviazione di Romagnoli.
