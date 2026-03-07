Gol di Baturina, infortunio per Perrone: Cagliari-Como è 0-1 all'intervallo
Cagliari-Como 0-1. Questo il responso del primo tempo giocato alla Unipol Domus Arena, con la rete di Martin Baturina al quattordicesimo minuto che sta decidendo la sfida in Sardegna. Bravo e puntuale l'ex Dinamo Zagabria a sfruttare nel migliore dei modi un pallone che vagava in area di rigore dopo un batti e ribatti tra alcuni giocatori, con Caprile che non ha potuto fare altro che raccogliere il pallone nel sacco.
Per il resto poco da segnalare, se non una tegola per Cesc Fabregas che ha dovuto sostituire Maxi Perrone al 35' per un problema muscolare. Al suo posto è entrato Vojvoda, con lo stesso Baturina che ha arretrato il suo raggio d'azione per permettere all'ex Torino di giocare sulla corsia destra in attacco.
