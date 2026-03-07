Cagliari-Como 1-2: Baturina e una perla di Da Cunha fanno volare Fabregas

Importantissimo successo per il Como in chiave corsa Champions. La squadra di Fabregas ha infatti battuto il Cagliari per 2-1 in trasferta alla Unipol Domus Arena, grazie alle reti di Baturina nel primo tempo e di Da Cunha nella ripresa, dopo che nel mezzo era stato Sebastiano Esposito a trovare la rete del momentaneo 1-1.

Subito Como.

La squadra lombarda aveva trovato prima del quarto d'ora, al 14', la rete del vantaggio, con l'ex Dinamo Zagabria bravo a sfruttare a vantaggio dei lariani un batti e ribatti all'interno dell'area di rigore dei sardi. Nel primo tempo, poi, poco altro da segnalare, se non l'infortunio di Maxi Perrone, con Fabregas costretto alla prima sostituzione al 35'.

Esposito e Da Cunha.

Nella ripresa poi il Cagliari ha provato a fare la voce grossa, riuscendo a trovare il gol del pareggio al 56', con Sebastiano Esposito, tornato a segnare una rete che gli mancava dallo scorso 29 novembre. Nel momento un cui, però, i sardi potevano dare l'impressione di poter riuscire a trovare anche la rete del vantaggio è arrivata la doccia fredda per Pisacane e la sua squadra, la perla del pomeriggio è arrivata dai piedi di Da Cunha che con un mancino a uscire ha trovato un tiro fantastico che ha riportato avanti il Como. Nel finale il Cagliari ha provato a riportarsi in avanti, senza però riuscire a trovare il 2-2. Grazie a questo successo la squadra di Fabregas ha agguantato, almeno per il momento, la Roma al quarto posto.