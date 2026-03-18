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Bayern Monaco meno devastante ma avanti sull'Atalanta anche al ritorno: 1-0 all'intervallo

Bayern Monaco meno devastante ma avanti sull'Atalanta anche al ritorno: 1-0 all'intervalloTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 21:48Serie A
Dimitri Conti

Terminato il primo tempo di Bayern Monaco-Atalanta, 1-0 all'intervallo nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Non è una partita che ha troppo da dire, quella di stasera tra Bayern Monaco e Atalanta, essendo finita l'andata 6-1 in favore dei tedeschi. E non a caso, si assiste a scelte orientate verso il turnover sia dall'una che dall'altra parte: tra le varie, in porta della Dea c'è Sportiello e non Carnesecchi, mentre nell'attacco di Kompany si segnala il ritorno da titolare di Kane, in panchina martedì scorso.

All'Allianz Arena c'è comunque una bella atmosfera, di quelle da "Notti Magiche". E non a caso è quella la scritta che campeggia sulle sciarpe speciali esibite dal fiero settore ospiti, al seguito della Dea. La partita vede, come da previsioni, un Bayern Monaco capace sin praticamente da subito di togliere fiato e campo all'Atalanta.

Gli uomini di Palladino riescono comunque a tenere botta per tutta la metà del primo tempo, arrivando anche per primi a calciare con Bellanova, cadendo però di fronte a un episodio sfortunato: Kane si smarca per battere a rete in area di rigore, Scalvini ferma il suo tiro toccandolo con un braccio e l'arbitro, il francese Bastien, dopo essere stato richiamato alla revisione VAR, decide di assegnare il rigore.

Dal dischetto si presenta Kane, sul cui primo tentativo fa gran muro Sportiello. Il problema per il portiere dell'Atalanta è però che i suoi piedi fossero entrambi oltre la linea di porta al momento del tiro: rigore da ripetere. E alla seconda battuta, il bomber della Nazionale inglese non sbaglia, firmando l'1-0. Che è anche lo stesso risultato con cui si chiude il primo tempo, al termine di lunghi monologhi offensivi dei padroni di casa, i quali però non hanno dato altri esiti significativi. Anzi, su uno degli ultimi palloni buoni per poco Pasalic non pareggia, ma fa muro Urbig.

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