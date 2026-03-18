TMW Bayern-Atalanta, contatti sugli spalti tra la polizia e i tifosi atalantini. Cos'è successo

Finale con qualche tensione sugli spalti, quello di Bayern Monaco-Atalanta, sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, terminata 4-1 in favore dei tedeschi, che hanno così bissato il successo dell'andata alla New Balance Arena.

Da segnalare infatti alcuni momenti di contatto sugli spalti dell'Allianz Arena tra gli ultras al seguito dell'Atalanta e la polizia tedesca presente nello stadio di Monaco di Baviera. In risposta, sono stati ritirati gli striscioni ed è stato imbastito uno sciopero del tifo che è durato per tutto il secondo tempo.