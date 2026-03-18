Sampdoria, Lombardo: "Oggi non dovevamo perdere. Dobbiamo fare mea culpa"

Le parole in conferenza stampa del tecnico della Sampdoria Attilio Lombardo al termine della sfida contro la Carrarese persa per 2-0 riportate da Sampdoria.it.

"Si poteva evitare e si doveva evitare. Invece siamo qua a raccontare ancora di una prestazione, purtroppo, che ci ha fatto tornare a casa la squadra con zero punti. Questa era una partita che perlomeno non dovevamo perdere. Sapevamo che era uno scontro diretto molto importante, sapevamo che era molto difficile, per quello come era stato caricato anche l'ambiente. Credo che sotto l'aspetto mentale abbiamo preparato tutto bene, solo che poi dopo è il campo che decide. Il campo ha deciso che la Sampdoria è stata sconfitta, faccio complimenti alla Carrarese, però dobbiamo farci anche un po' di mea culpa, perché i gol presi erano veramente molto evitabili"