"Bentornato, Eetu Mommo": l'attaccante ex Lecce torna definitivamente in patria
Eetu Mömmö (23) fa ritorno in Finlandia, questa volta per restare. L'attaccante, adattabile anche come terzino sinistro, si è legato nuovamente al SJK Seinäjoki, club della Veikkausliiga, dove ha già militato nell'anno solare 2024. Contratto biennale.
Arrivato a Lecce nell'estate 2021, non ha mai esordito in prima squadra, ma è tornato più volte in Scandinavia. Già nazionale under 21.
