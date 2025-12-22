La Fiorentina lascia il club "Mai una gioia". In Europa restano 7, clamoroso il Wolverhampton

Col successo della Fiorentina, tutte le squadre di Serie A hanno vinto almeno una partita di campionato. I viola lasciano finalmente il club "Mai una gioia" al quale sono ancora iscritte sette squadre dei massimi campionati affiliati alla UEFA.

Spicca su tutte il Wolverhampton Wanderers, il cui score è impressionante per quanto brutto. I Wolves hanno eguagliato il record dello Sheffield United che nella stagione 2020/21 hanno avuto il medesimo inizio da incubo, con 2 pareggi e 15 sconfitte. I blades hanno ottenuto la prima vittoria alla 18ª giornata. L'avvento in panchina di Rob Edwards non ha spostato di un millimetro la situazione: con il gallese in panchina 6 sconfitte in altrettante partite.

Nella Top 10 dei campionati segnaliamo i portoghesi dell'AVS. Questo club è stato fondato solamente due anni fa, acquistando il titolo sportivo dell''União Desportiva Vilafranquense e partendo dalla Segunda Liga, ottenendo al suo primo anno di vita una clamorosa promozione in Primeira Liga. In rosa troviamo una vecchia conoscenza del calcio italiano, ossia Nenê. Ex Cagliari, Spezia, Bari e Verona, oggi ha 42 anni ed è il giocatore più prolifico della sua squadra in questo campionato, con 2 reti all'attivo.

Tra le altre squadre spicca l'Ararat Erevan che è l'unica squadra armena ad aver vinto un campionato sovietico, nel 1973. Lo Shkupi dimostra come in Macedonia del Nord si possa passare dall'altare alla polvere in un amen: nel 2022 la squadra vinse il campionato, l'anno successivo al secondo posto e quello dopo ancora al terzo.

INGHILTERRA

Wolverhampton (0 vittorie, 2 pareggi, 15 sconfitte)

PORTOGALLO

AVS (0-4-11)

CIPRO

Paralimni (0-1-14)

ARMENIA

Ararat (0-3-12)

MACEDONIA DEL NORD

Shkupi (0-1-14)

ANDORRA

Esperanca (0-2-10)

SAN MARINO

San Marino Academy U22 (0-3-11)