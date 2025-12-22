Il Milan chiude Fullkrug e non sfiderà il Como a Perth, stasera Supercoppa: le top news delle 18

Quasi tutto pronto a Riad per la finalissima della Supercoppa Italiana 2025, che metterà contro il Napoli campione della Serie A in carica e il Bologna, vincitore dell'ultima Coppa Italia. Il fischio d'inizio sarà dato alle ore 20:00, di seguito le probabili formazioni delle due squadre a un paio d'ore dal via.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Fabbian, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

La grande notizia delle ultime ore però riguarda Milan-Como e l'ufficialità arrivata per cui la partita non si giocherà a Perth, in Australia, come invece annunciato solo giovedì scorso da Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A. Si legge nella nota condivisa con il Governo dell'Australia occidentale: "I piani per ospitare a Perth la prima partita ufficiale di un Campionato europeo fuori dai confini nazionali sono stati annullati, in seguito all'accordo condiviso tra la Lega Calcio Serie A e il governo del Western Australia. Entrambe le parti hanno preso questa decisione a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell'ultimo minuto al di fuori del loro controllo. La partita proposta sarebbe stata la prima volta in cui una gara di Campionato europeo di alto livello, valevole per l'assegnazione di punti, sarebbe stata giocata al di fuori dei confini nazionali, rappresentando un'opportunità unica per la Western Australia di scrivere la storia del calcio internazionale".

Il Milan ha chiuso il colpo Niclas Fullkrug, già stasera il centravanti tedesco dovrebbe essere in Italia per firmare con i rossoneri. L'operazione si è conclusa sulla base di un prestito gratuito per sei mesi - quindi fino a giugno 2026 - con diritto di riscatto in favore del Milan fissato a 13 milioni di euro. Tutto concordato anche sotto l'aspetto contrattuale: per i sei mesi in Serie A, lo stipendio corrisposto dal Milan sarà di 1,3 milioni di euro.

Intanto per Allegri arrivano altre buone notizie, visto che nell'allenamento di oggi ha fatto il suo rientro in gruppo Rafael Leao.