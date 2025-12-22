Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il Milan chiude Fullkrug e non sfiderà il Como a Perth, stasera Supercoppa: le top news delle 18

Il Milan chiude Fullkrug e non sfiderà il Como a Perth, stasera Supercoppa: le top news delle 18TUTTO mercato WEB
Dimitri Conti
ieri alle 18:00Serie A
Dimitri Conti

Quasi tutto pronto a Riad per la finalissima della Supercoppa Italiana 2025, che metterà contro il Napoli campione della Serie A in carica e il Bologna, vincitore dell'ultima Coppa Italia. Il fischio d'inizio sarà dato alle ore 20:00, di seguito le probabili formazioni delle due squadre a un paio d'ore dal via.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Fabbian, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

La grande notizia delle ultime ore però riguarda Milan-Como e l'ufficialità arrivata per cui la partita non si giocherà a Perth, in Australia, come invece annunciato solo giovedì scorso da Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Serie A. Si legge nella nota condivisa con il Governo dell'Australia occidentale: "I piani per ospitare a Perth la prima partita ufficiale di un Campionato europeo fuori dai confini nazionali sono stati annullati, in seguito all'accordo condiviso tra la Lega Calcio Serie A e il governo del Western Australia. Entrambe le parti hanno preso questa decisione a causa dei rischi finanziari che non è stato possibile contenere, delle condizioni di approvazione onerose e delle complicazioni dell'ultimo minuto al di fuori del loro controllo. La partita proposta sarebbe stata la prima volta in cui una gara di Campionato europeo di alto livello, valevole per l'assegnazione di punti, sarebbe stata giocata al di fuori dei confini nazionali, rappresentando un'opportunità unica per la Western Australia di scrivere la storia del calcio internazionale".

Il Milan ha chiuso il colpo Niclas Fullkrug, già stasera il centravanti tedesco dovrebbe essere in Italia per firmare con i rossoneri. L'operazione si è conclusa sulla base di un prestito gratuito per sei mesi - quindi fino a giugno 2026 - con diritto di riscatto in favore del Milan fissato a 13 milioni di euro. Tutto concordato anche sotto l'aspetto contrattuale: per i sei mesi in Serie A, lo stipendio corrisposto dal Milan sarà di 1,3 milioni di euro.

Intanto per Allegri arrivano altre buone notizie, visto che nell'allenamento di oggi ha fatto il suo rientro in gruppo Rafael Leao.

Articoli correlati
…con Walter Novellino …con Walter Novellino
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 dicembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 dicembre
Che dietrofront la Serie A: in quattro giorni da Milan-Como a Perth al no. Com'è... Che dietrofront la Serie A: in quattro giorni da Milan-Como a Perth al no. Com'è andata
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 dicembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 dicembre
Lucchesi: "Paratici il meglio sul mercato in questo momento. Ma la Fiorentina non... Lucchesi: "Paratici il meglio sul mercato in questo momento. Ma la Fiorentina non è guarita"
Udinese, Buksa: "Voglio fare altri gol. Okoye? Nessuno è arrabbiato con lui" Udinese, Buksa: "Voglio fare altri gol. Okoye? Nessuno è arrabbiato con lui"
Maifredi: "La Juventus è una delle poche che ha un campione in rosa. E ora rientra... Maifredi: "La Juventus è una delle poche che ha un campione in rosa. E ora rientra Bremer..."
Gasparri: "Friedkin anaffettivi. Hanno speso inutilmente per la Roma una barca di... Gasparri: "Friedkin anaffettivi. Hanno speso inutilmente per la Roma una barca di soldi"
Fattori: "L'arrivo di Paratici alla Fiorentina avrebbe un peso. Un ko ieri sarebbe... Fattori: "L'arrivo di Paratici alla Fiorentina avrebbe un peso. Un ko ieri sarebbe stato la fine"
Napoli, Conte: "La squadra trasudava voglia di vincere. Quest'anno sarà dura per... Napoli, Conte: "La squadra trasudava voglia di vincere. Quest'anno sarà dura per tutti"
Il Napoli vince la Supercoppa Italiana, le immagini più belle della notte di Riad... Il Napoli vince la Supercoppa Italiana, le immagini più belle della notte di Riad
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Totò d’Arabia: Conte, buono il primo (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
Le più lette
1 Totò d’Arabia: Conte, buono il primo (sul successore?). Ora eviti la figuraccia europea. Milan-Como a Perth nasceva storta: la Serie A schiacciata nella lotta di potere tra Infantino e Ceferin
2 Victor Boniface, zero gol con il Werder Brema finora. E uno stop che può farlo saltare
3 Primi botti di mercato: il Milan accoglie Fullkrug, la Juventus ha un nuovo direttore sportivo
4 Maifredi: "La Juventus è una delle poche che ha un campione in rosa. E ora rientra Bremer..."
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 dicembre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Napoli vince, convince e alza la Supercoppa. E anche le casse sorridono
Immagine top news n.1 Che dietrofront la Serie A: in quattro giorni da Milan-Como a Perth al no. Com'è andata
Immagine top news n.2 Primi botti di mercato: il Milan accoglie Fullkrug, la Juventus ha un nuovo direttore sportivo
Immagine top news n.3 Juventus, in arrivo il nuovo direttore sportivo: accordo per il ritorno di Marco Ottolini
Immagine top news n.4 Milan, ecco Fullkrug! Il centravanti tedesco è sbarcato in Italia
Immagine top news n.5 Napoli, De Laurentiis: "Avevate dubbi su Conte? Ai tifosi dico che ci divertiremo ancora"
Immagine top news n.6 Il Napoli ha dissipato ogni dubbio: la Supercoppa l'ha vinta la squadra che si è dimostrata più forte
Immagine top news n.7 Napoli bellissimo nella notte di Riad. Doppio Neres, 2-0 al Bologna e 3ª Supercoppa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Immagine news podcast n.2 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
Immagine news podcast n.3 L'errore Thiaw e l'idea forte Thiago Silva per il Milan
Immagine news podcast n.4 Roma, obiettivo centravanti a gennaio: Zirkzee in pole ma occhio alle alternative
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Perinetti e l'anoressia di sua figlia: "Avere fragilità non è un delitto, chiedete aiuto"
Immagine news Serie A n.2 Giannichedda: "Juve, Spalletti le sta ridando una mentalità vincente"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Fiorentina, 16 partite per capire che si doveva cambiare?"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 22 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Lucchesi: "Paratici il meglio sul mercato in questo momento. Ma la Fiorentina non è guarita"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Buksa: "Voglio fare altri gol. Okoye? Nessuno è arrabbiato con lui"
Immagine news Serie A n.4 Maifredi: "La Juventus è una delle poche che ha un campione in rosa. E ora rientra Bremer..."
Immagine news Serie A n.5 Gasparri: "Friedkin anaffettivi. Hanno speso inutilmente per la Roma una barca di soldi"
Immagine news Serie A n.6 Fattori: "L'arrivo di Paratici alla Fiorentina avrebbe un peso. Un ko ieri sarebbe stato la fine"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Aiello: "Per il momento nessuna richiesta, né per Palumbo né per Lescano. Vedremo"
Immagine news Serie B n.2 Sirene qatariote per Shpendi del Cesena: su di lui, personale gradimento di Roberto Mancini
Immagine news Serie B n.3 Venezia in piazza per gli auguri di Natale. Antonelli: "L'unione tra tutti, è una marcia in più"
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, prima la Reggiana poi il calciomercato. La priorità rimane un attaccante
Immagine news Serie B n.5 Carrarese, nel mirino c'è il Mantova: tre punti da conquistare per chiudere al meglio il 2025
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, obiettivo Brunori: attesi aggiornamenti la prossima settimana
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, movimenti in attacco: Fischnaller nel mirino del Casarano. In arrivo Stauciuc
Immagine news Serie C n.2 L'Union Brescia di Corini brilla nel recupero. Due vittorie su due gare arrivate oltre il 90'
Immagine news Serie C n.3 Inter U23, Vecchi: "Del percorso generico son felice, ma stiamo commettendo troppi errori"
Immagine news Serie C n.4 Jimenez: "Il rinnovo con il Catania? Qui sto bene, è un privilegio indossare questa maglia"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 19ª giornata: in extremis, Silvestri-Cazzadori per i 3 punti al Brescia. Inter U23 ko
Immagine news Serie C n.6 Perugia-Triestina, accordo di massima per Vertainen. Che vuole la B per lasciare Trieste
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Giugliano non si muove: "Resto qua, il mio futuro è in panchina"
Immagine news Calcio femminile n.4 Rita Guarino riparte dall'Inghilterra: è la nuova allenatrice del West Ham
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Women, chiusi gli ottavi di finale: tutte le squadre qualificate
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Piovani: "Inizieremo il 2026 con la Juventus, una squadra fortissima"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?