TMW Mandragora non ha chiesto la cessione alla Fiorentina. E contro il Parma ci sarà

Già immediatamente dopo la partita vinta 5-1 contro l'Udinese, la Fiorentina aveva tranquillizzato tutti sulle condizioni di Rolando Mandragora, che, anche all'indomani del match del Franchi, non preoccupa in vista della trasferta di Parma. Il calciatore si è gestito e ha preferito non rischiare di infortunarsi gravemente, considerando che i viola avevano già ampiamente indirizzato la gara nel primo tempo.

Negli scorsi giorni si è parlato molto di alcuni interessamenti da parte di Genoa e Marsiglia, ma, secondo quanto raccolto da TMW, il classe '97 non ha alcuna voglia di lasciare Firenze. Dopo il rinnovo fino al 2029, che la società deve ancora ufficializzare, il centrocampista è concentrato sulla situazione attuale e non ha intenzione di cambiare solo perché il periodo è complicato.

Mandragora non ha assolutamente chiesto al club di farlo partire. Se invece fosse la Fiorentina ad avere la necessità di fare cassa, allora le cose cambierebbero, ma al momento non sembra essere nelle idee degli uomini mercato gigliati. Nel frattempo, proseguono le voci su un possibile arrivo di Paratici: i due hanno già lavorato insieme ai tempi della Juventus e questo è un ulteriore dettaglio da non sottovalutare. Insomma, tutti gli indizi portano a una permanenza del 28enne nato a Napoli.