TMW Juventus, McKennie: "Spalletti mi piace tantissimo. Ecco cosa ci chiede in allenamento"

A margine dell'evento benefico organizzato dalla sua fondazione, McKennie's Magical, all'oratorio salesiano Michele Rua, il centrocampista della Juventus Weston McKennie ha parlato anche dell'impatto avuto sulla squadra da Luciano Spalletti:

La vittoria contro la Roma?

"Era una vittoria troppo importante per la Juventus, per i tifosi, per noi e per il mister. Abbiamo passato un momento di difficoltà ma ora abbiamo trovato la nostra identità, il mister è un bravissimo allenatore e mi piace tantissimo. Spero ora anche nei tre punti col Pisa".

In cosa vi sta aiutando Spalletti?

"Fa attenzione alle piccole cose, anche a quelle che altri solitamente non curano. Parla tanto anche individualmente coi giocatori".

C'è più cattiveria e più voglia di sacrificarsi?

"Lui ce lo chiede sempre in allenamento, di sacrificarsi per la squadra e i compagni".

Si può tornare a parlare di Scudetto?

"Noi vogliamo solo concentrarci sulla solita partita, andare avanti giorno dopo giorno senza pensare troppo in avanti".