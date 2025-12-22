Panchine d'Europa, tra le Top 5 in Germania si esonera più che in Italia

Saltano le panchine nei maggiori campionati europei: il weekend ha portato all'arrivo di Pellegrino Matarazzo sulla panchina della Real Sociedad e di quello di Luis Castro in quella del Levante. Quest'ultimo solo 9 giorni prima aveva rassegnato le dimissioni da allenatore del Nantes.

La Bundesliga è il torneo dove si cambia di più: ben 5 squadre su 18 e curiosamente in due di esse vi è ancora in panchina il traghettatore.

In Inghilterra troviamo l'unica squadra che ha già cambiato per due volte panchina, ossia il Nottingham Forest. E va detto che a conti fatti la dirigenza ha avuto ragione, considerando gli ottimi risultati conseguiti dall'arrivo di Sean Dyche.

Serie A scatenata per 15 giorni a cavallo tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre. Siamo a 4 cambi di panchina, più de LaLiga che però è in rimonta con gli avvicendamenti al Levante e alla Real Sociedad. Più tranquilla la situazione in Ligue 1 dove i cambi sono stati solamente due.

Guardiamo nel dettaglio i maggiori campionati:

BUNDESLIGA

BAYER LEVERKUSEN

1 settembre, esonerato Erik ten Hag

8 settembre, subentrato Kasper Hjulmand

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

15 settembre, esonerato Gerardo Seoane

15 settembre, subentrato Eugen Polanski

WOLFSBURG

9 novembre, esonerato Paul Simonis

9 novembre, subentrato (ad interim) Daniel Bauer

AUGSBURG

1 dicembre, esonerato Sandro Wagner

1 dicembre, subentrato (ad interim) Manuel Baum

MAINZ

3 dicembre, esonerato Bo Henriksen

7 dicembre, subentrato Urs Fischer

- - -

LALIGA

OVIEDO

9 ottobre, esonerato Veljko Paunovic

9 ottobre, subentrato Luis Carrion

LEVANTE

30 novembre, esonerato Julian Calero

20 dicembre, subentrato Luis Castro

REAL SOCIEDAD

14 dicembre, esonerato Sergio Francisco

20 dicembre, subentrato Pellegrino Matarazzo

- - -

LIGUE 1

MONACO

9 ottobre, esonerato Adi Hutter

12 ottobre, subentrato Sébastien Pocognoli

NANTES

11 dicembre, dimesso Luis Castro

11 dicembre, subentrato Ahmed Kantari

- - -

PREMIER LEAGUE

NOTTINGHAM FOREST

9 settembre, esonerato Nuno Espirito Santo

9 settembre, subentrato Ange Postecoglou

18 ottobre, esonerato Ange Postecoglou

21 ottobre, subentrato Sean Dyche

WEST HAM

27 settembre, esonerato Graham Potter

27 settembre, subentrato Nuno Espirito Santo

WOLVERHAMPTON

2 novembre, esonerato Vitor Pereira

12 novembre, subentrato Rob Edwards

SERIE A

JUVENTUS

27 ottobre, esonerato Igor Tudor

30 ottobre, subentrato Luciano Spalletti

GENOA

1° novembre, dimissioni Patrick Vieira

6 novembre, subentrato Daniele De Rossi

FIORENTINA

4 novembre, esonero Stefano Pioli

7 novembre, subentrato Paolo Vanoli

ATALANTA

10 novembre, esonero Ivan Juric

12 novembre, subentrato Raffaele Palladino