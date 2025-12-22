Panchine d'Europa, tra le Top 5 in Germania si esonera più che in Italia
Saltano le panchine nei maggiori campionati europei: il weekend ha portato all'arrivo di Pellegrino Matarazzo sulla panchina della Real Sociedad e di quello di Luis Castro in quella del Levante. Quest'ultimo solo 9 giorni prima aveva rassegnato le dimissioni da allenatore del Nantes.
La Bundesliga è il torneo dove si cambia di più: ben 5 squadre su 18 e curiosamente in due di esse vi è ancora in panchina il traghettatore.
In Inghilterra troviamo l'unica squadra che ha già cambiato per due volte panchina, ossia il Nottingham Forest. E va detto che a conti fatti la dirigenza ha avuto ragione, considerando gli ottimi risultati conseguiti dall'arrivo di Sean Dyche.
Serie A scatenata per 15 giorni a cavallo tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre. Siamo a 4 cambi di panchina, più de LaLiga che però è in rimonta con gli avvicendamenti al Levante e alla Real Sociedad. Più tranquilla la situazione in Ligue 1 dove i cambi sono stati solamente due.
Guardiamo nel dettaglio i maggiori campionati:
BUNDESLIGA
BAYER LEVERKUSEN
1 settembre, esonerato Erik ten Hag
8 settembre, subentrato Kasper Hjulmand
BORUSSIA MONCHENGLADBACH
15 settembre, esonerato Gerardo Seoane
15 settembre, subentrato Eugen Polanski
WOLFSBURG
9 novembre, esonerato Paul Simonis
9 novembre, subentrato (ad interim) Daniel Bauer
AUGSBURG
1 dicembre, esonerato Sandro Wagner
1 dicembre, subentrato (ad interim) Manuel Baum
MAINZ
3 dicembre, esonerato Bo Henriksen
7 dicembre, subentrato Urs Fischer
- - -
LALIGA
OVIEDO
9 ottobre, esonerato Veljko Paunovic
9 ottobre, subentrato Luis Carrion
LEVANTE
30 novembre, esonerato Julian Calero
20 dicembre, subentrato Luis Castro
REAL SOCIEDAD
14 dicembre, esonerato Sergio Francisco
20 dicembre, subentrato Pellegrino Matarazzo
- - -
LIGUE 1
MONACO
9 ottobre, esonerato Adi Hutter
12 ottobre, subentrato Sébastien Pocognoli
NANTES
11 dicembre, dimesso Luis Castro
11 dicembre, subentrato Ahmed Kantari
- - -
PREMIER LEAGUE
NOTTINGHAM FOREST
9 settembre, esonerato Nuno Espirito Santo
9 settembre, subentrato Ange Postecoglou
18 ottobre, esonerato Ange Postecoglou
21 ottobre, subentrato Sean Dyche
WEST HAM
27 settembre, esonerato Graham Potter
27 settembre, subentrato Nuno Espirito Santo
WOLVERHAMPTON
2 novembre, esonerato Vitor Pereira
12 novembre, subentrato Rob Edwards
SERIE A
JUVENTUS
27 ottobre, esonerato Igor Tudor
30 ottobre, subentrato Luciano Spalletti
GENOA
1° novembre, dimissioni Patrick Vieira
6 novembre, subentrato Daniele De Rossi
FIORENTINA
4 novembre, esonero Stefano Pioli
7 novembre, subentrato Paolo Vanoli
ATALANTA
10 novembre, esonero Ivan Juric
12 novembre, subentrato Raffaele Palladino
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.