Cagliari, Borrelli parzialmente in gruppo. Riposo e terapie per Folorunsho: le sue condizioni

Il Cagliari è già tornato ad allenarsi il giorno dopo il 2-2 contro il Pisa, ottenuto grazie ai gol di Folorunsho e Kilicsoy. Il club rossoblù ha pubblicato un comunicato sul sito ufficiale, aggiornando i tifosi:

"Subito al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato, il match in trasferta contro il Torino in programma sabato 27 dicembre. Due i gruppi nella seduta di oggi: i calciatori maggiormente impiegati ieri hanno svolto un lavoro defaticante; per gli altri struttura tecnica, lavoro di velocità ed una partita giocata su spazi ridotti".

La società sarda ha poi proseguito specificando quali fossero le condizioni fisiche degli infortunati: "Lavoro parziale con il gruppo per Gennaro Borrelli, integrato da esercitazioni atletiche individuali. Prosegue il personalizzato Zé Pedro. Riposo e terapie per Michael Folorunsho dopo il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio riportato ieri in gara". Infine l'annuncio: "Domani, martedì 23 dicembre, è in programma un nuovo allenamento, che si terrà il pomeriggio".