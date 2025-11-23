Arriva il derby, Bergomi: "Dumfries assenza importante, ma occhio a Bastoni e Dimarco"

Arriva il derby di Milano. L'ex difensore dell'Inter, Giuseppe Bergomi, ha parlato dagli studi di Sky Sport prima del fischio d'inizio della Stracittadina in particolare: "La forza dell'Inter in questi anni con Dimarco e Bastoni in particolare è anche questa, sono bravi a entrare dentro con sovrapposizioni esterne e interne, collaborando con la punta, che sia Thuram o Lautaro. Il Milan dovrà essere bravo a coprire in quella zona".

Sempre sulle fasce però i nerazzurri dovranno far fronte ad una assenza pesante, con Carlos Augusto adattato: "A destra c'è un'assenza importante, quella di Dumfries. A destra di solito l'Inter rifinisce meno le azioni, le chiude di solito con la fisicità di Dumfries, un altro punto di forza di questa squadra".