Bergomi: "Questo è il Conte che mi piace. Che nelle difficoltà trova le soluzioni"

Nel corso del suo intervento su Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato il momento del Napoli elogiando Antonio Conte: "Questo è il Conte che piace a me, che nelle difficoltà trova le soluzioni. Nell'azione del primo gol Beukema entra dentro, lascia la linea di passaggio per Di Lorenzo, che è quasi sempre rimasto aperto, mai è entrato. L'Atalanta qui un po' si consegna, ma la forza è il centravanti che viene fuori e i due esterni che si buttano dentro. Neres è molto più veloce di Ahanor e fa gol.

Poi la situazione delle coppie viene bene, perché giocavano tutti e due 3-4-2-1 e quindi questa ricerca dell'uomo su uomo l'ha fatta ancora una volta molto bene. Nel secondo gol Neres va a pressare, costringe Canesecchi a questa palla sopra.

Vincono il duello e ancora una volta quelli dell’Atalanta sono fuori posizione. Mi spiace, il ragazzino è un 2008, crescerà, ieri e non ha fatto una buona partita, ma c'è il secondo gol di Neres. E’ quello che mi piace di Conte, trova le soluzioni. L'ha fatto al Chelsea quando vince il campionato, prime sette partite 4-2-3-1, non gli piace, 3-4-2-1, vince il campionato. E qui trova una soluzione e si convince anche a far giocare determinati giocatori".