Bergomi difende l'Inter: "Scontri diretti? Li perdeva anche l'anno scorso, ma è rimasta lì"

Il derby di Milano va al Milan di Allegri. L'ex difensore dell'Inter, Giuseppe Bergomi, ha parlato dagli studi di Sky Sport al termine della Stracittadina decisa dal gol di Pulisic.

Queste le sue parole: "L'Inter cala nei secondi tempi? No, fisicamente sta bene. Ha tenuto bene, ha perso, ma la prestazione l'ha fatta. Ha preso due pali, con una difesa schierata non è mai facile trovare spazi. Grandi parate di Maignan, il rigore sposta un po'. Il classico derby, vinti o persi nella mia carriera".

Ripercussioni sul morale? Credo di no, devono valutare la prestazione. Il Milan la reputo la squadra più pericolosa per l'Inter. Per come gioca e interpreta la partita. Pensavo che l'Inter potesse soffrire di più. L'ha persa eh, merito al Milan. Ma l'Inter deve ripartire dalla prestazione. Anche l'anno scorso l'Inter non ha vinto uno scontro diretto, ma nonostante questo ha perso lo Scudetto per un punto. Quindi può pensare di restare lì".

Bergomi prosegue spiegando che l'Inter non ha molto da rimproverarsi: "Milan mai in affanno? Si trova a suo agio in quella situazione, non va in difficoltà, sa di essere forte di testa anche se ha sofferto in un paio di occasioni. L'Inter ha cercato di allargare i mediani, Barella arriva a crossare per portare il difensore fuori dalla sua zona. La posizione di Sucic dava fastidio al Milan. Voglio dire: l'ha preparata bene la partita. Poi la perdi. Stasera rimproverarsi diventa difficile".