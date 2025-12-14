Bergomi: "Ecco perché il Milan fatica a riempire l'area. Inter? Gira anche senza tre big"

L'ex difensore Giuseppe Bergomi ha parlato dagli studi di Sky Sport, emittente per la quale è opinionista ormai da anni, soffermandosi sui principali temi del fine settimana di Serie A, quello della 15^ giornata. Cominciando dalla vittoria della Juventus sul campo del Bologna: "C'è stata una buona Juventus sin dall'inizio. Negli accoppiamenti uomo su uomo ha messo in difficoltà il Bologna, di solito maestro in questo, e vincevano tutti i duelli".

Bergomi prosegue quindi nella sua analisi soffermandosi anche sul Milan: "Se ti basi su attaccanti veloci, dopo diventa difficile riempire l'area quando ne hai bisogno. È proprio una questione di come è strutturata la squadra". Quindi i ragionamenti si spostano sul Napoli: "Perché i campioni d'Italia fuori casa concedono tanto? Il discorso è che il Napoli non ha la squadra per stare sempre nell'altra metà campo, con il palleggio. La rosa si è allargata, ma voglio dare loro l'alibi della stanchezza, in alcuni ruoli hanno pochi giocatori. Però per questa partita, devo dire, mi aspettavo un po' più di rotazioni".

Inevitabile per una bandiera nerazzurra come Bergomi soffermarsi sulle vicende dell'Inter, tornata prima da sola in classifica: "Sta girando senza Calhanoglu, senza Acerbi e senza Dumfries da tantissimo tempo. Sono andati in vantaggio, su quello che per me era un cross, e hanno indirizzato la partita. Il Genoa voleva aggredire, ma poi dopo il gol per un'ora l'Inter ha gestito il palleggio a centrocampo, grazie anche al lavoro fatto dalle due punte. E qui tutto bene, poi però basta una palla lunga, il Genoa fa 2-1 e la squadra si spaventa. Ho visto molto bene Zielinski".