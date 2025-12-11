Crisi Fiorentina, Bergomi: "Tante belle parole, ma se poi non proponi nulla diventa difficile"

Ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato della delicatissima situazione della Fiorentina, ultima in campionato e in crisi in Conference League. Queste le parole dell'ex difensore prima del match contro la Dinamo Kiev:

"Il presidente Commisso parla di responsabilità, l'allenatore ha detto di restare uniti perché il percorso sarà lungo, il capitano dice basta alibi. Sono tutte belle parole, ma se poi non giochi da squadra e non proponi nulla diventa difficile. A cosa si aggrappa in questo momento la Fiorentina? Vedo poco per guardare un po' più in là, intanto deve cercare di vincere questa partita anche per ritrovare un po' di spinta per il futuro. Poi ci sarà il Verona, che ha vinto la sua prima partita in campionato adesso ma che già da tempo proponeva calcio. Insomma, intanto deve vincere stasera e poi si vedrà".