Bergomi riconosce: "Avevo tanti dubbi su Luis Henrique. L'Inter è un gruppo vero"

L'Inter si gode il rilancio in classifica con un 4-0 al Como che sa di messaggio alle dirette rivali per lo Scudetto: la squadra di Cristian Chivu è ora al secondo posto in solitaria, in attesa di conoscere il risultato del Milan di questa sera contro il Torino.

Dagli studi di Sky Sport l'ex difensore nerazzurro Giuseppe Bergomi ha parlato del successo di Lautaro e compagni ottenuto sabato a San Siro, a partire da alcuni singoli che meritano di una menzione speciale: "Calhanoglu penso che abbia fatto 3 gol da quella mattonella. L'Inter è gruppo, è sempre stata squadra, mi viene in mente quando Esposito fa gol in Coppa Italia come esultano tutti quelli della panchina, come abbracciano Luis Henrique, sul quale anche io avevo tanti dubbi".

Ma l'aspetto più importante è quello psicologico. In quelle partite che non si sbloccano, che cominciano ad andare in sofferenza, devono saper resistere. La credibilità di Chivu, che è stato un grande calciatore, deve entrare nella testa dei ragazzi e trasmettere questo. Se passa questo messaggio, hanno completato tutto. Con Inzaghi per 4 anni questi primi tempi di aggressione e vantaggio li abbiamo visti tantissime volte. Con il Como tutto bene, ma nei primi 15 minuti del secondo tempo il Como poteva pareggiare, poi dopo è cambiato tutto"