Bernardeschi non scorda la Juventus: il settore ospiti del Dall'Ara lancia sciarpe, lui raccoglie

Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Un versetto ormai passato all'iconografia della canzone, e in generale della cultura italiana e che potrebbe forse raccontare con efficacia il rapporto che esiste tra Federico Bernardeschi e il popolo della Juventus, ma in generale con il club bianconero.

Una nuova dimostrazione dell'affetto che ancora permane tra Bernardeschi e la Juventus, e viceversa, si è avuta anche ieri sera al termine della partita persa 0-1 dal suo Bologna proprio contro i bianconeri. Un momento sfuggito alle telecamere della diretta tv, ma che è stato immortalato da qualche cellulare di chi era presente nel settore ospiti del Dall'Ara per l'incontro, che è stato deciso dal gol segnato da Cabal a metà ripresa.

Nelle immagini si vede Bernardeschi che, con tanto di giaccone indosso al termine del match (in cui era subentrato al minuto 81, al posto di Lucumi) si presenta sotto al settore ospiti contenente i tifosi della Juventus. Qualche saluto ai suoi tifosi della squadra in cui ha giocato dal 2017 al 2022, prima che qualcuno dagli spalti iniziasse a lanciargli sciarpe. Nel video notiamo lo stesso Bernardeschi invitare i sostenitori juventini a farlo, portandosi via con sé i 'cimeli' del momento.