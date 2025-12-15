Crisi Fiorentina, riflessioni su Vanoli. Il Milan blinda Saelemaekers: le top news delle 13

Buone notizie in arrivo in casa Milan, perché sembra ormai davvero ai dettagli, anche qualcosa di più, il rinnovo con i rossoneri di Alexis Saelemaekers. L'esterno belga è uno dei punti fermi del Diavolo 2.0 secondo Allegri, tanto da non avere di fatto un vero e proprio sostituto, considerando che Athekame ancora non è riuscito a inserirsi al meglio nella sua nuova dimensione. Allo stato attuale, il tuttofare della corsia classe '99 è legato ai rossoneri da un contratto di poco superiore al milione di euro netto all'anno e in scadenza tra un anno e mezzo circa, il 30 giugno del 2027.

Momenti di profonda riflessione in casa Fiorentina, dopo l'ennesimo ko stagionale maturato ieri contro il Verona. La squadra, lo staff tecnico e tutta la dirigenza, dopo il fischio finale del Franchi, si sono immediatamente trasferiti al Viola Park per dare il via ad un ritiro a tempo indeterminato. E oggi potrebbero arrivare nuovi provvedimenti. Nel caso in cui dovesse arrivare una separazione con Vanoli e con il suo staff, la società del presidente Rocco Commisso sta valutando diverse soluzioni: una prevederebbe il ritorno di Stefano Pioli, allenatore ancora sotto contratto, un'altra la nuova promozione di Daniele Galloppa. Sullo sfondo anche il nome di Davide Ballardini, allenatore presente ieri al Franchi per il ko col Verona. Ma pure quello di Beppe Iachini, allenatore già avuto da Commisso nella sua gestione, e dei fiorentini Gabriele Cioffi e Leonardo Semplici.

Il Napoli intanto prepara le valigie e vola in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, con la semifinale contro il Milan in programma giovedì alle ore 20 italiane. Ancora una volta, dunque, gli azzurri saranno chiamati a cercare risposte lontano dal Maradona, in una fase della stagione che impone compattezza e personalità. Il Corriere dello Sport oggi in edicola racconta il programma. La squadra si ritroverà oggi a Castel Volturno per l’ultimo allenamento prima della partenza: domani pomeriggio è infatti previsto il volo charter da Capodichino alla volta di Riad. Nel gruppo torna Romelu Lukaku, alla prima convocazione dopo l’infortunio rimediato a metà agosto, una notizia importante per Antonio Conte in vista di una gara che richiederà peso offensivo e soluzioni alternative. Segnali incoraggianti anche da Stanislav Lobotka e Miguel Gutierrez, già rientrati a Udine e con minuti preziosi nelle gambe. Torna a disposizione anche Juan Jesus, assente nell’ultima trasferta di campionato.