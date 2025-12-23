Bierhoff: "Sapevo che Allegri avrebbe dato una scossa al Milan. Modric fa la differenza"

Oliver Bierhoff e il Milan, un binomio indissolubile. L'attaccante tedesco è stato grande protagonista nella conquista dello scudetto del 1999 e non ha mai scordato l'ambiente rossonero. Ed intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex centravanti tedesco ha espresso un suo parere sulla situazione della squadra di Allegri partendo proprio dal tecnico toscano:"È un allenatore di grande esperienza che - ha dichiarato l'ex giocatore - sa mettere bene la squadra in campo e che ha vinto tantissimo. Mi aspettavo che avrebbe dato una scossa e che avrebbe riportato la giusta mentalità".

Chi è che brilla con la casacca rossonera è Luka Modric. Il centrocampista arrivato in estate dal Real Madrid, nonostante la carta d'identità, sta mostrando tutto la sua qualità sopraffina in campo aiutando molto il team di Massimiliano Allegri: "La sua classe la conoscono tutti.- ha proseguito -. Piuttosto è sorprendente l’apporto che sta dando con continuità anche in fase di recupero del pallone. Giocando una partita a settimana fa la differenza".

Ovviamente, qualora l'anno prossimo il Milan dovesse qualificarsi per le coppe, il calciatore croato andrà dosato. "Spero che succeda - ha concluso -. Vedere la Champions senza il Milan non mi piace. Un club così dovrebbe essere sempre protagonista in Europa".