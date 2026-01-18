Fullkrug come Bierhoff e Ziege: è il terzo tedesco a segno in Serie A con il Milan

Il gol decisivo contro il Lecce non è stato soltanto pesante per la classifica, ma ha consegnato Niclas Füllkrug a un piccolo ma significativo capitolo della storia del Milan. Con la rete dell’1-0 a San Siro, l’attaccante è infatti diventato il terzo giocatore tedesco a segnare in Serie A con la maglia rossonera, dopo due nomi che hanno lasciato un segno profondo: Oliver Bierhoff e Christian Ziege.

Bierhoff resta il riferimento assoluto tra i tedeschi passati dal Milan, con 36 gol in campionato, reti spesso decisive e legate a una delle epoche più vincenti della storia rossonera. Ziege, invece, pur con numeri più contenuti (quattro reti in Serie A), è stato protagonista in un periodo di grande transizione, contribuendo con qualità ed esperienza internazionale.

L’ingresso di Füllkrug in questo ristretto elenco assume un valore simbolico importante. Il centravanti ha impiegato poco per lasciare il segno: entrato dalla panchina, ha risolto una partita complessa con un colpo di testa da vero numero nove, mostrando quelle caratteristiche fisiche e di presenza in area che il Milan cercava da tempo.