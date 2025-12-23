Bierhoff racconta Fullkrug: "La classica prima punta, un centravanti vecchio stile"

Nuovo acquisto in casa Milan. Da gennaio Massimiliano Allegri avrà un nuovo centravanti su cui contare. Niclas Fullkrug è già arrivato in città e già dalla prima sfida del 2026 sarà a disposizione del suo nuovo allenatore. E per parlare del giocatore, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha contattato Oliver Bierhoff:

"Una classica prima punta, un centravanti vecchio stile che può essere molto utile in un sistema di gioco che prevede un attaccante centrale che faccia da punto di riferimento". L'ex centravanti tedesco ha poi analizzato le caratteristiche principali del nuovo giocatore rossonero: "La bravura nelle sponde e la presenza in area di rigore. Quando viene cercato con cross dalle fasce, di testa ne prende molte perché ha tempismo e Sto arrivando! anticipare il diretto marcatore. Tecnicamente è bravo e non molla mai".

Un innesto che potrebbe essere molto utile al Milan per continuare la lotta per un piazzamento nell'Europa che conta: "Lo spero - ha sottolineato -perché continuo a tifare per la mia ex squadra: al Milan sono rimasto legato e seguo quello che succede in Italia. La Serie A è molto equilibrata e questo è positivo perché deve tornare a essere il secondo campionato più importante d’Europa dopo la Premier League".