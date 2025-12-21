Blindare i migliori e rinforzare i titolari: il Pisa vuole un gennaio da protagonista

Una gara che sarà chiaramente uno spartiacque verso la corsa salvezza attende oggi il Pisa di Alberto Gilardino. Una sfida delicatissima contro il Cagliari mentre il club toscano sta guardando anche verso il mercato di gennaio. E l'intenzione dei nerazzurri sembra chiara e cristallina: blindare i migliori, dire no alle offerte e provare a rinforzare l'undici dei titolari. Chiaramente Gila dovrà svoltare anche per rinsaldare il proprio posto in panchina, ma il progetto del Pisa è quello di fare uno step in avanti per provare a trovare la salvezza.

E' per questo che il Pisa non vorrebbe perdere Idrissa Tourè nel mercato di gennaio ma tenerlo fino all'estate. L'idea del club toscano è quella di blindare il centrocampista diventato poi a tutti gli effetti il titolarissimo sulla fascia destra del Pisa. Non solo: la formazione di Alberto Gilardino vuole trattenere anche Matteo Tramoni. Sul giocatore c'è il Palermo ma i toscani avrebbero la chiara volontà di dire di no alle proposte.

E in entrata? Il club sta cercando rinforzi: un centravanti, una seconda punta e un centrocampista. Tre giocatori che il club vorrebbe inserire nello scacchiere dei titolari con la dirigenza attiva soprattutto nel mercato estero. Occasioni da sfruttare per aumentare anche il capitale economico e tecnico della società, senza attingere (ove possibile) al mercato dei prestiti.