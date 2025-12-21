TMW Genoa, De Rossi recupera due elementi per l'Atalanta: Ostigard e Vitinha ieri in gruppo

Due armi in più per Daniele De Rossi. La giornata di ieri ha portato piacevoli novità per il tecnico del Genoa che ha diretto la rifinitura in vista della sfida di questa sera contro l'Atalanta al "Ferraris", Si chiuderà quindi il 2025 casalingo della formazione rossoblù contro un avversario di valore ma che ha dimostrato in questa stagione alti e bassi che hanno portato all'esonero di Ivan Juric e all'arrivo di Raffaele Palladino. Da un ex all'altro quindi ma con l'obiettivo di provare a portare a casa tre punti che sarebbero utili non solo per il morale ma anche per la classifica.

Due rientri in gruppo

E l'allenatore del Grifone potrà appunto contare su due elementi in più questa sera. Leo Ostigard e Vitinha infatti si sono regolarmente allenati con il gruppo ieri e saranno a completa disposizione del mister. Il difensore norvegese ha smaltito il problema muscolare al polpaccio e si candida anche per una maglia da titolare. Il portoghese invece potrebbe fare coppia con Colombo.

Riscattare la Coppa Italia

E sul campo Vasquez e compagni vorranno riscattare il ko pesante rimediato in Coppa Italia alla New Balance Arena. Di fronte ci saranno oltre 30mila tifosi, come spesso accade nelle gare interne del Genoa, e la voglia di chiudere l'anno solare per quanto riguarda le gare interne con un sorriso.