Roma, Gasperini dopo il ko: "Ho visto belle prestazioni". Poi fa un appello alla società

Quarta sconfitta nei quattro scontri diretti giocati in stagione per la Roma, battuta in trasferta dalla Juventus per 2-1. Nonostante questo è un Gian Piero Gasperini parzialmente soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni del club al termine del match. Questa la sua analisi della partita: “Ho visto una grande prestazione da parte di diversi giocatori. Nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima partita, peccato aver preso gol proprio a pochi minuti dalla fine.

Nel secondo tempo, invece, siamo andati più in difficoltà perché la Juventus nello stretto ha giocatori molto veloci e bravi tecnicamente. Nonostante questo siamo sempre stati in partita e, come detto, credo che alcune prestazioni siano state di alto livello”.

Ko da archiviare perché tra otto giorni c’è il Genoa.

“Dobbiamo andare avanti così perché il campionato è ancora lunghissimo, con lo stesso spirito e migliorando la squadra. C’è la possibilità di farlo, anche se già così abbiamo un’ottima classifica: l’obiettivo dev’essere quello di costruire una squadra sempre più forte”.