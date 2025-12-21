La Juventus vince e Spalletti gongola: "Sono queste partite a infonderti consapevolezza"

Terza vittoria consecutiva per la Juventus, che dopo il Bologna vince un altro importantissimo scontro diretto contro la Roma per 2-1 e si porta ad una sola lunghezza di distanza dal quarto posto occupato proprio dai giallorossi e momentaneamente a quattro punti dalla vetta della classifica che in questo momento vede comandare l’Inter.

Per questo motivo non può che essere soddisfatto il tecnico Luciano Spalletti al termine del match. Queste le sue considerazioni rilasciate ai canali ufficiali del club bianconero: “Nel primo tempo abbiamo un po’ sofferto il ritmo degli avversari, nel secondo invece abbiamo fatto meglio, siamo stati più in partita e abbiamo avuto anche la possibilità di creare situazioni importanti”.

E ancora, sulla caparbietà della squadra nel cercare i tre punti: “Quando si gioca contro squadre di livello, messe in campo in maniera equilibrata, se non c’è anche la fase di copertura come hanno fatto Yildiz e Conceicao si fa grande fatica. Vincere imparando qualcosa diventa un doppio salto di conoscenze. Sono le vittorie che ti danno fiducia, che ti infondono consapevolezze”.