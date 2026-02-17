Bodø, Bjortuft sfida l'Inter: "Una montagna da scalare, ma con la Juve capimmo una cosa"

Alla vigilia della sfida europea, dal ritiro del Bodø/Glimt arriva un messaggio chiaro: contro l’Inter servirà una partita intelligente, oltre che coraggiosa. A parlare è Odin Bjortuft, che in un’intervista a Flashscore ha messo l’accento sulle difficoltà che attendono la squadra norvegese.

“Per noi è un’altra montagna da scalare”, ha spiegato il difensore. “Abbiamo già affrontato club italiani e sappiamo quanto siano forti sul piano tattico. L’Inter è famosa proprio per questo aspetto del gioco. Ricordiamo bene quanto sia complicato affrontarli: quando abbiamo perso in casa contro la Juventus abbiamo capito quanto possano metterti in difficoltà. Per questo dovremo adattare il nostro stile e non farci sorprendere”.

Il percorso europeo del Bodø/Glimt resta comunque storico. È la prima partecipazione del club alla Champions League e il raggiungimento della fase a eliminazione diretta ha avuto un impatto enorme. “Non si può spiegare fino in fondo cosa significhi per il club e per la città”, ha raccontato Bjortuft. “Si respira entusiasmo ovunque, il calcio è diventato l’argomento principale per strada. Abbiamo messo Bodø sulla mappa”.

Un orgoglio che va oltre il campo: “Qui al nord a volte ci sentiamo isolati. In un certo senso non giochiamo solo per il club, ma anche per il Paese”. Un sentimento che accompagnerà il Glimt anche contro una delle grandi d’Europa.