Inter, Chivu e il sintetico: "Preoccupazione c'è sempre. Calha? Al massimo una settimana"

"La preoccupazione c'è sempre per l'incolumità dei giocatori”. Il campo sintetico del Bodo/Glimt, domani avversario dell’Inter nella gara di andata degli spareggi di Champions League, è un tema anche per Cristian Chivu, che negli ultimi giorni ha fatto allenare la squadra sul sintetico di Interello e ha scelto - diversamente dalle sue abitudini - di far svolgere la rifinitura direttamente in Norvegia e non a Milano: “Abbiamo bisogno di tutti in un campionato intasato, per questo facciamo la rifinitura qui per non rimanere sorpresi dal contesto. Non è detto che succederanno i miracoli ma mentalmente saremo pronti a battagliare. Il Bodo in casa e fuori sta facendo grandi risultati e la società è ambiziosa. Sicuramente ce la metteranno tutta, anche noi siamo pronti a fare lo stesso per adattarci in questo campo e con questo clima".

Dimarco giocherà? Calhanoglu come sta?

"In Italia tutti vogliono la formazione, io non l'ho mai detto questo (ride ndr) so chi giocherà ma non lo dico. Calhanoglu ha un piccolo problema, potrebbe essere una cosa di qualche giorno o massimo una settimana".

